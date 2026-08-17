İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kılıçdere köyünde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Kılıçdere köyü Veletler Mahallesinde önceki gün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangında Hüseyin Koyunoğlu ve Ahmet Koyunoğlu'na ait ev iki adet samanlık zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından Kaymakam Polat, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Polat’a İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, İlçe Jandarma Komutanlığından Teğmen Ahmet Güneş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Osman Şimşek ve Kızılay yetkilisi Emin Kulaksız eşlik etti.

Yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Polat, ailelere geçmiş olsun dileklerini ileterek devlet olarak yanlarında olduklarını belirtti. (Haber Merkezi)