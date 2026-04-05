Yeni trafik düzenlemesiyle beraber, sürücülerin hata yapması engellenmeye çalışılıyor.

Trafikteki hataları ve kazaları en aza indirmek için ekiplerin denetimleri de sürüyor.

Özellikle "kaynak" yaparak şerit değiştirmeye çalışanlar, trafikte ciddi bir kargaşaya ve kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda da Gaziantep'te ekipler, drone destekli bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER 10 GÜN SÜRDÜ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

412 ARACA CEZA YAĞDI

Denetimler kapsamında, 412 araç sürücüsüne toplam 419 bin 380 TL cezai işlem uygulandı.

ŞERİT DEĞİŞTİRME ANLARI KAMERADA

Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameraları ve emniyet drone kameralarına yansıdı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.