Çorum’un Karate’deki milli gururları Yağlı Kardeşler Polonya’da.

7-9 Şubat tarihlerinde Polanya’da düzenlenecek olan ümit, genç ve U 21 Avrupa Karete Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek olan +70 kiloda Kayra Yağlı ümit erkeklerde, Kerem Tuğra Yağlı ise genç erkekler +76 kilo Kumite’de milli takımda madayya mücadelesi verecekler.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Samet Türe iki sporcusunun milli takımda Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olmasının yıllardır verilen emeğin disiplinli çalışmanın ve azmir bir göstergesi olduğunu söyledi.

Samet Türe ‘Yağlı kardeşler, şimdiye kadar elde ettikleri başarılarla Çorum’un adını duyurmayı başardılar ve Polonya’da da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerinden hiç şüphemiz yok. İnşallah bu zorlu şampiyonadan madalyalarla dönerek bizleri bir kez daha gururlandırırlar. Sporcularımıza ve antrenörlerine şimdiden başarılar diliyoruz. Çorum olarak onların yanındayız ve dualarımızla destekliyoruz! Haydi gençler, Türkiye sizinle.

Katkılarından dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ,Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a çok teşekkür ederi’ dedi.