Kilis'te, Kurban Bayramı'nda bayram yerine akın eden çocuklar, gönüllerince eğlendi.



Kilis'te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan bayram yeri, bayramın dördüncü gününde yoğun kalabalığa ev sahipliği yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor. Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.



Bayramlaşmak için Kilis'e geldiğini söyleyen Muhammet Ertuğrul, ''Gaziantep'ten bayramlaşmak için Kilis'e geldik. Evde durmaktan çok sıkıldım ve babam bizi buraya getirdi. Burada çok eğleniyoruz zaman çok geçiyor'' dedi.

Havaların sıcak olmasından dolayı eğlenmek için bayram yerine geldiklerini söyleyen Beyzanur Yılmaz, ''Havaların sıcak olmasına rağmen biz burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Hem eğleniyoruz hem de zamanımız geçiyor Burada olduğum için çok mutluyum'' diye konuştu

Editör: İhlas Haber Ajansı