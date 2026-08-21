Çorum’da kıraathanede iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavgada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.