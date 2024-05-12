Kocaelispor yönetimi, teknik adam Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına deneyimli teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı tekrar getirdi.

Sakaryaspor maçının bitiminin ardından soluğu İstanbul'da alan başkan Recep Durul ve yöneticiler teknik adam Ertuğrul Sağlam ile görüştüler.

Olumlu geçen görüşme sonunda Kocaelispor'da 2. Ertuğrul Sağlam dönemi başladı. Yeşil-siyahlı yönetimden yapılan açıklamada," Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Ertuğrul Sağlam sezon başında takımı çalıştırmış ve 23. haftada kendi evimizde Şanlıurfaspor'a yenildiğimiz maç sonrası görevi bırakmıştı