Konya'da her detayı mide bulandıran bir olay yaşandı.

53 yaşındaki Konyalı muhtar Murat M., swinger olarak adlandırılan eş değiştirme partisine gitti.

Murat M. burada tanıştığı Meral A. ile 2020 yılından itibaren dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı.

Bu esnada kadının 14 yaşında S.N.A adlı bir kızı vardı.

Eş değiştirme partisinde tanıştığı kadının kızını taciz etmeye başladı

Anne Meral A. kızını sık sık evde Murat M. ile yalnız bırakıyordu. O günlerden birinde Murat M. küçük çocuğu taciz etmeye başladı.

Daha da korkuncu ise annenin yaptıklarıyla ortaya çıktı. Murat M. kızını taciz ederken, öz annesi Meral A. o anları kameraya kaydediyordu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre küçük kızı istismara devam eden Murat M., küçük kıza pornografik görüntüler izlettirip, 'Bak ne güzel, sende bunlar gibi yapmak ister misin?' dedi.

Yıllar boyunca kızı istismar eden Murat M. bu anları bir de kayıt altına aldı.

Annenin istismar görüntülerini çektiği ortaya çıktı

Murat M. daha sonra çektiği görüntüleri yine kendisi gibi çocuklara istismarda bulunan birine gönderdi.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından görüntülerin tespit edilip, ihbarda bulunulması üzerine Murat M. ve anne Meral A. geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alındı.

Murat M.'nin S.N.A'ya yaptığı istismarda telefonunda ele geçirildi.

Her iki şüpheli de 18 Şubat günü tutuklandı.

88 yıla kada hapis cezaları istendi

Yaşanan iğrenç olaylar silsilesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Murat M. ve anne Meral A. hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 88 yıla kadar hapis cezaları istendi.

İddianamede Meral A.'nın kızının istismar edilmesine göz yumduğu hatta kızı istismar edilirken görüntülerin birçoğunun ise onun tarafından çekildiği belirlendi.

İstismar görüntülerini başkalarına gönderdi

Cumhuriyet Savcısı iddianamede anne Meral A. hakkında, kızı istismara uğrarken engel olmadığını, bir de istismara uğrayan kızını görüntüye aldığını, kızını Murat M. ile yalnız başına evde bırakarak Murat M. ile ortak hareket ettiğini, Murat M. ile kızı üzerinde ortak hakimiyet kurduklarını, Murat M.'nin istismar eylemlerine doğrudan iştirak ettiğini belirledi.

Murat M.'nin istismar görüntülerini 2022 yılında Bursa ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen S.T'ye attığı, S.T'nin de kendi kızlarını istismar ettiğine dair Murat M'ye mesajlar gönderdiği de tespit edildi.