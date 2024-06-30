Kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde 1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yeni döneme geçiliyor.

LİMİT 1500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den bin 500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti. 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Birçok banka konuyla ilgili olarak kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirimde bulundu.

PANDEMİDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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