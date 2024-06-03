Okul Sporları Küçük Kızlar Taekwondo İl Birinciliği Yeni Spor Salonunda yapıldı. Merkez ve ilçe okullarından öğrencilerin mücadele ettiği il birinciliğinde müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler şöyle:

27 kilo: 1. Elif Beren Ayak, 2. Ravza Gül Çalış, 3. Erva Karaoğlan, 4. Defne Orhan, 30 kilo: 1. Merve Üçok, 2. Elif Sena Yıldızhan. 33 kilo: 1. Asuman Aksoy, 2. Ranagül Karaduman, 3. Evrin Buğlem Geldi, 4. Ceylin Naz Kahraman, 36 kilo: 1. Beren Demirel, 2. Zeynep Sude Tosun, 3. Esma İrem Aktar, 4. Elif Erva Gödek, 40 kilo: 1. Güldeniz Berra Atan, 2. Türkan Belinay Eraltan, 3. Aybike Hümeyra Gürel, 4. Zeynep Eker. 45 kilo: 1. Şura Eker, 2. Feyza Kazancı. 50 kilo: 1. Elvin Didem Çiftçi, 2. Gökçe Kaya, 3. Nihal Özsaraç, 57 kilo: 1. Ecrin Yazkan, 2. Yağmur Hardal, 57+ kilo: 1. Ayşegül Keleş, 2. Yaren Özdemir, 3. Mira Beren Yılmaz, 4. Elif Eğribey.