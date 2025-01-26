Çorum'un tarihi camileri arasında yer alan Kulaksız Cami restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Ege Akkaya son yolculuğuna uğurlandı Ege Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

F B I M G 1737920334080Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde ihale edilen Kulaksız Camii yaklaşık 10 milyon liraya restore edilerek 2 yılın ardından bugün kılınan öğle namazı ile yeniden ibadete açıldı. 

F B I M G 1737920339327Açılışa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve vatandaşlar katıldı.

Editör: Murat Çetin