Çorum'un tarihi camileri arasında yer alan Kulaksız Cami restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2022 tarihinde ihale edilen Kulaksız Camii yaklaşık 10 milyon liraya restore edilerek 2 yılın ardından bugün kılınan öğle namazı ile yeniden ibadete açıldı.

Açılışa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve vatandaşlar katıldı.