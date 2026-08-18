Kuru soğan üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alan Çorum’da hasat başladı.

Bu kapsamda Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile birlikte Köprüalan köyünde soğan hasadına katıldı.

Köprüalan köyünde üretici İlyas Akbulut’a ait soğan üretim alanını ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Taş ve Özdemir, bol ve bereketli hasat diledi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde; ürünün gelişim durumu, hasat olgunluğu, verim ve kalite değerleri ile üretim sezonunun genel seyri değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; soğan yetiştiriciliğinde uygulanan üretim teknikleri, sulama ve bakım süreçleri, hasat döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ürünün pazarlama süreci hakkında üreticimizle görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Üretim alanında yapılan incelemelerde, bölgenin iklim ve toprak şartlarının soğan yetiştiriciliğine etkileri ile üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ele alınırken, hasat edilen ürünlerin genel durumu değerlendirilirken, üreticilerin sahada karşılaştıkları ihtiyaç ve talepler de yerinde dinlendiği ifade edildi.