İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde yer alan Venezia Mega Residans'ta yaşayan binlerce kişi büyük bir isyanda. Yaklaşık 2 bin hanelik sitede iddiaya göre, bir grup 8 yıldır hileli seçimlerle yönetimde kalıyor. Yüksek aidatlar ve yatırım bütçesi adı altında toplanan paraların yanı sıra site sakinleri hizmet alamamaktan da şikayetçi.

"SEÇİM BAŞLAMADAN SANDIKLARIN YARISI DOLUYDU"

Site sakinleri, seçimlerde kat maliklerinin dışarı çıkarıldığını ve daha sonra oy kullanmak için geldiklerinde ise seçim başlamadan sandıkların yarısının dolu olduğunu öne sürdü. Ayrıca, dışarıdan getirdikleri insanlara oy kullandırıldığını ve imzaların taklit edildiği iddia edildi.

YÖNETİM SEÇİMİNDE ARBEDE

Bugün gerçekleştirilen site yönetimi seçimlerinde arbede yaşandı. Site sakinlerinden T.G'nin oy verme işlemi mevcut yönetim tarafından engellendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. T.G. ekipler tarafından gözaltına alınırken tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"RANT BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GİTMEK İSTEMİYORLAR"

Sitede ofisi olan ve site sakinlerinin avukatlığını yapan Bayram Kocamer, "Rant büyük olduğu için 8 yıldır gitmek istemiyorlar. 8 yıldır yönetimdelerse demek ki beklentileri var." dedi.

"HER YERİ FARELER BASTI"

Aidatların çok yüksek olduğunu belirten Kocamer, "5-10 bin lira aidat ödüyoruz. Aidatlar çok yüksek. Hesap verilmiyor. Genel kurul toplantıları yapılmıyor. Menfaatlerine göre hareket ediyorlar. Yatırım bütçesi adı altında 20 bin lira para topladılar. Toplamda 40 milyon lira aldılar. Ancak bu paranın karşılığında hizmet alamadık. Sitede çöpler var, her yeri fareler bastı." diye konuştu.

"KAYYUM ATANMASINI İSTİYORUZ"

Geçen seçimlerde maliklere oy kullandırılmadığını söyleyen Kocamer, "Yetkililerin konuyla ilgilenmesini ve yönetime kayyum atanmasını istiyoruz." dedi.

"BİZE SALDIRDILAR"

Site yönetimine aday olan Özkan Gürdalı ise, "Bizi seçtirmediler. Bize saldırdılar. Divan başkanlığı kurmadan kendilerini divan ilan ettiler. 8 yıldır kurtulamadık. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK PARALAR TALEP EDİP İCRA YOLUYLA ALIYORLAR"

Usulsüz yollarla site yönetimine çöktüklerini belirten Gürdalı, "Çok büyük paralar talep ediyorlar. Bu paraları icra yoluyla zorla bizden alıyorlar. Denetim raporları yayınlanmıyor. Katma değerimiz düşüyor. Fareler, hamam böcekleri sitede cirit atıyor." şeklinde konuştu.

Kat malikleri bir araya gelip sitenin önünde "Yönetim istifa" sloganları atarak durumu protesto etmeye devam ediyor. Öte yandan, yapılan hilelerden dolayı bir önceki seçim mahkeme kararıyla iptal edilmişti.