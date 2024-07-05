İl Genel Meclisi Temmuz ayı son oturumunda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın önceki gün Sungurlu-Karaçay-Yörüklü grup yolunda ‘köy sakinleri kendi asfalt çalışması yapıyor’ şeklinde yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu.

AK Parti Sungurlu Meclis üyesi Fehmi Vargeloğlu, Tahtasız’ın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

VARGELOĞLU: YOLDA HERHANGİ BİR SORUN YOK

Yolda herhangi bir sorun olmadığını belirten Vargeloğlu; “Sungurlu- Karaçay-Yörüklü grup yolunda köylüler kendisi yama yapıyor şeklinde haberler çıktı. Burada kendi yandaşı 2-3 kişi ayarlayıp fotoğraf paylaştılar. 7 Haziran KÖYDES toplantısında bu grup yolunda 3 km birinci kat asfalt kararı alınmıştır. Sayın Tahtasız bizi arayıp sorsaydı biz bu bilgileri verirdik.” dedi.

ER: BU PERFORMANS İLE 10 YIL İÇERİSİNDE KÖY

YOLLARININ SORUNU ÇÖZÜLEMEYECEK GİBİ

CHP’li meclis üyesi Ümit Er ise Özel İdare’nin asfalt performansının sınıfta kaldığını vurgulayarak; “

“İl Özel İdaresi’nin performansına baktığımız zaman 2023 yılında 100 km yol yenileme çalışması yaptı. Bütün ilçelerde yol konusunda sıkıntı var. Hatta ilçe yollarında bile sıkıntı var. İskilip yolu bitmedi, Osmancık yolu bitmedi, Alaca yolu bitmedi, Mecitözü yolu kısmen tamamlandı. Bu performans ile İl Özel İdaremiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu işi çözemeyecekmiş gibi görünüyor.” şeklinde konuştu.

‘Buradan birilerini ya da bu sorunları gündeme getiren kişileri suçlayarak hiçbir yere varamayız.’ diyen Er; “O yüzden biz bir plan hazırlayarak 3 bin 100 km köy yolarımızı kaç yıl içinde yenileyebileceğimizi, 1750 km stabilize yolumuzu ne zaman asfalta kavuşturabileceğimizi planlamamız gerekiyor. Bizim bu konulara çözüm üretmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Ümit Er’in konuşmasının ardından araya giren Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ümit Er’ tepki göstererek şov yapmakla suçladı.

TEMUR: TAHTASIZ, FOTOĞRAFIN ÖNÜNÜ ARAŞTIRMADAN HAREKET ETMİŞ

Özel İdare’nin bir fotoğraf üzerinden çalışmıyormuş gibi algı yaratılmasına sert tepki gösteren Temur; “25 Nisan’dan bu yana 430 ton asfalt serdik haberiniz var mı bundan? 81 km’lik yolda ekiplerimizle çalışma yaptık. Karayollarının atıl malzemeyi kullanarak bir fotoğraf vermişler. Sayın Tahtasız da fotoğrafın arkasını, önünü araştırmadan milletvekiline yakışmayacak şekilde hareket yapmış. Ümit bey sizde onun ağzıyla burada şov yapmaya çalışmayın.” dedi.

TEMUR’U NEZAKETE DAVET ETTİ

Temur’un ‘burada şov yapmayın’ tepkisine cevap veren Ümit Er de; “Ben karayollarından emekliyim. Çorum’daki köy yollarının durumunu ben de en az sizin kadar biliyorum.” diyerek Temur’u nezaket üslubuna davet etti.