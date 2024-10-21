Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız gazetemize ziyarette bulundu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Milletvekili Tahtasız, Çorum gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tahtasız, konuşmasında AK Partili milletvekillerini de eleştirdi.

Çorum’un ve bu bölgenin kalkınması için trenin gelmesi gerektiğini savunan Tahtasız, projenin hayata geçmesi için muhalefet vekili olarak elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

‘ÇORUM YAPTIĞI İHRACATIN KARŞILIĞINI İSTİYOR’

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya'nın AK Parti Sungurlu İlçe Kongresinde Kırıkkale-Çorum-Samsun Demiryolu/YHT hattı ile ilgili yaptıkları konuşmayı hatırlatan Tahtasız, “Acele kamulaştırılması gereken var diyorlar. Yine unu ipe sermeye başladılar. Çorum AK Parti iktidarında hak etmesine rağmen, verdiği verginin, yaptığı ihracatın hakkını istiyor. Bölgede 1. olan, Türkiye’de 8. olan ihracaat şampiyonu Çorum hak ettiğini istiyor” dedi.

Tahtasız, ziyarette şu açıklamalarda bulundu:

‘MUHALEFETİMİZLE BİRLİKTE TEMELİ ATILAN YERLERDEN MUTLUYUZ’

“Yıllardır söz vermenize rağmen, hızlı tren, havaalanı bitirilmedi. 2018 yılında Acemi Birliği sözü verdiniz yapmadınız. Çorum’un bütün ilçe yolları Osmancık, Ortaköy, Mecitözü, İskilip, İskilip-Tosya yolu, Oğuzlar sahil yolu projesi, Boğazkale-Alaca-Ortaköy turizm yolu. Kırkdilim tünelini açacaklardı, önerge verdim 2027 diyor. Maliyetler arttı, bu para milletin cebinden çıkıyor. Alaca’daki Hitit Barajı 13 milyona yapılacaktı, atıl vaziyette onarmak için 30 milyon lira bedelle ihaleye çıktı. Bizim muhalefetimizle birlikte temeli atılan yerlerden bizde mutluyuz. Allah razı olsun.

Üniversitenin güney kampüsünün maketi bile yapıldı. 600 dönüm arazi tahsis edilmesine rağmen hala Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü yapılmadı. Morfoloji Binası yapılmadı. Eczacılık Fakültesi yapılmadı. Diş Hastanesi 7. ay da açılacaktı, tahminim yıl sonuna açılacak ama en önemlisi Diş Fakültesi kurulacaktı. Bunun kurulması için de o binadaki yerlerin tahsis edilip, oraya üniversiteden hocaların alımının şimdiden yapılması lazımdı.

‘FABRİKALAR KAPANIYOR, BUNUNLA İLGİLİ NE YAPIYORSUNUZ?

İplik fabrikası, tekstil fabrikası kapandı OSB’de bununla ilgili ne yapıyorlar. Siz buraları neden Doğu ve Güneydoğu’daki gibi teşviklerden yararlandırmıyorsunuz. Ekonomik kriz bitene kadar. Sanayicimiz krediye ulaşamıyor.

‘GELİN BİRLİKTE KÖYLERİ GEZELİM’

Organize Sanayine Çorum merkezden tramvay hattı olması lazım. Hastane yaptık uzman doktor eskiğimiz var. İlçelerde 1 tane ambulans var, ikinci hastaya ambulans yok. Hastanede tek romatoloji doktoru vardı, oda istifa etti. Siz eğitim ve sağlık sistemini çökerttiniz. Tarım politikasından dolayı çiftçiler kan ağlıyor. İktidar partisinin milletvekilleri gelsinler köyleri gezelim. Şeker pancarı üreticisi, soğan üreticisi, patates üreticisi, ayçiçeği üreticisi hepsi kan ağlıyor. Tarlada kalmış soğan bekliyor. Bu çiftçilerin zamanında ürünlerini gerçek değeri üzerinden almazsan bu duruma düşür. Bunun tek suçlusu AKP hükümetidir.

AK Parti’nin milletvekilleri arkadaşlar, ilçe kaymakamları vekaleten atanıyor, kimisi 2 ilçeye bakıyor. Siz daha kaymakam atayamıyorsunuz. Gençlik ve Spor İl Müdürü çok mu başarılıydıda Milli Eğitim Müdürü yaptınız, öyleyse niye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde kalmadı.

‘200 DEFANA BAKANA GİTMİŞSİN, NİYE BİR KERE BİLE BENİ ÇAĞIRMADIN?’

Gelin Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim gördüğü okulunu gezelim. Yazık değil mi bu çocuklara hastaneye 15 km uzak bir binada morfoloji binası olmayan binada eğitim görüyorlar. Köy yollarını beraber gezelim, içme suyu olmayan köylere gezelim. 200 defa bakana gitmiş, 1 kere bile neden Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı çağırmadın? Neden birlikte gitmiyoruz? Bizden gizlediğiniz birşey mi var? Ben iktidarın millete verdiği bütün sözlerin takipçisi olacağım.”