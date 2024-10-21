Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada İstanbul’da bazı özel hastanelerde yaşanan bebek ölümlerinde kimin suçu varsa en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Son günlerde ülkemizde yaşanan ve milletimizin vicdanını derinden sarsan, sağlık sistemimize ve toplumsal değerlerimize büyük zarar veren bir olayın tanığı olduklarını kaydeden Erol Afacan, “Sağlıklı yenidoğan bebeklerin, yalnızca SGK’dan haksız kazanç sağlamak adına yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu bebeklerin gerekli bakım ve anne sütünden mahrum bırakılarak hayatlarını kaybettiği dehşet verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu olay, içinde bazı doktorlar, hemşireler ve acil servis çalışanlarının da bulunduğu organize bir suç çetesi tarafından gerçekleştirilmiş olup, devletimiz ve toplumumuz bu büyük ihanetin mağduru olmuştur. Maalesef, bu durum yalnızca sağlık sistemimize değil, güven duygumuza da büyük bir darbe vurmuştur. Devleti milyarlarca lira dolandıran bu suçlular, vicdan sahibi her insanı derinden yaralamış ve bebeklerimizi korumakla görevli olmaları gerekenlerin, onları istismar ettiğini göstermiştir. Sağlık Bakanlığımızın, olayın ardından süratle harekete geçerek ilgili hastaneleri hizmetten alıkoyması ve gerekli soruşturma süreçlerini başlatması, takdire şayan bir adımdır. Ancak bu adımlar, tek başına yeterli değildir. Çorum Eczacı Odası olarak, bu vahim olayın bir daha asla yaşanmaması için adalet mekanizmalarının devreye girmesini, bu insanlık dışı fiili gerçekleştirenlerin ve bu suça ortak olanların en ağır yaptırımlara tabi tutulmasını talep ediyoruz. Sorumlular hakkında verilecek cezaların caydırıcı olması, halkın adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, bu tür suçlara karışanların herhangi bir af kapsamına alınmadan, hak ettikleri cezaları çekmeleri gerektiğine inanıyoruz. Suçun boyutu ne olursa olsun, insan hayatını hiçe sayan, masum bebeklerin geleceğini karartan bu kişilerin toplumda yeniden yer edinmesine izin verilmemelidir. Çorum Eczacı Odası olarak, toplumsal sağlığımızın korunması, sağlık hizmetlerinin şeffaf ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi. (Haber Merkezi)