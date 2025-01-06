Yeni Amasyaspor’dan ayrılan Mert Ilıman Yozgat Bozokspor ile anlaştı.

Çorum amatöründen yetişen ve bir çok takımda forma giyen Mert Ilıman bu sezon başında Yeni Amasyaspor ile anlaşmış ve geçtiğimiz günlerde kulübü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı.

Mert Ilıman Sportif Direktörlük görevine Çorum FK’dan Nedim Köseoğlu’nu getiren Yozgat Bozokspor’dan gelen teklif kabul etti ve yeni takımı ile anlaşarak kampa katıldı.

Nedim Köseoğlu tanıdığı bildiği Mert Ilıman ile anlaştıklarını belirterek iki tarafada hayırlı olmasını diledi.