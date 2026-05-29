Kuvvetli yağış ve dolu afetinin etkili olduğu Çorum’un İskilip ilçesinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için İskilip Belediyesi tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, afetin etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

METREKAREYE 45 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre; ilçede metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağış düşerken, etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı, sanayi sitesinde su baskınları yaşandı, bağ ve bahçe yollarında ise heyelanlar meydana geldi.

İMKÂNLAR SEFERBER EDİLDİ

Afetin ilk anından itibaren harekete geçen İskilip Belediyesi ekipleri; kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye çalışmalarının yürütülmesi, mazgal ve menfezlerin temizlenmesi ile vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına yoğun mesai harcıyor.

İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarda, özellikle risk taşıyan bölgelerde tedbirler artırıldı.

VATANDAŞIN GÜVENLİĞİ

Yaşanan afet sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Çizikci, tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıldığını belirterek, “Şehrimizde etkili olan yoğun yağış sonrası meydana gelen tüm olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. İskilip Belediyesi ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde tüm imkânlarıyla sahadadır.”dedi.

Yaşanan aksaklıkların tek tek tespit edildiğini aktaran Çizikci, benzer sıkıntıların yeniden yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağını ifade etti.

Başkan Çizikci, özveriyle çalışan tüm belediye personeline, kurum çalışanlarına ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çizikci, “Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Meteoroloji’den alınan bilgiler doğrultusunda yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, özellikle dere yatakları, çay kenarları, bağ ve bahçe bölgelerinde bulunan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İskilip Belediyesi ekiplerinin sahadaki yoğun çalışmaları sürerken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili birimlere hızlı şekilde bilgi vermeleri istendi.