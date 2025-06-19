Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yerel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yapı usulsüzlüğü iddialarının yeni bir gelişme olarak kamuoyuna yansıtılmasını eleştiren Mehmet İhsan Çıplak Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'ne sahip çıktı.

İşte o açıklama:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, genel siyasette olduğu gibi yerel siyasette de yapıcı, çözüm odaklı ve halkımızın menfaatini esas alan bir anlayışla hareket etmeyi sürdürüyoruz.

Son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme getirilen bazı iddialar üzerine açıklama yapma zarureti doğmuştur. Daha önce bir mühendislik firmasıyla ilgili ortaya çıkan usulsüz uygulamaların, yeni bir gelişmeymiş gibi servis edilmesi ve bu durum üzerinden kişi ve kurumlarımızın yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu tür yaklaşımların ne şehrimize ne de hemşehrilerimize bir yararı bulunmaktadır.

Siyasetin sosyal medya üzerinden karşılıklı ithamlarla yürütülmesi, seviyesiz bir zemine çekilmesi ve kişisel hesaplaşmalara dönüşmesi; toplumsal fayda üretmeyen, tamamen gündem saptırıcı ve yorucu bir meşguliyettir. Gerçeklikten uzak iddialar ve mesnetsiz tartışmalarla şehrimizin saygın kurumlarının yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyoruz.

Şahsi hırsların kamu kurumlarımızın önüne geçmesine, bu kurumların hedef alınarak itibarsızlaştırılmasına kesinlikle karşıyız. Yerel siyasetin; hizmet, üretim ve çözüm odaklı bir yarış zemini olmasını önemsiyor, siyasetçilerimizin bu anlayış doğrultusunda daha yapıcı ve kalıcı projeler üretmelerini bekliyoruz.

Kamuoyunun da yakından bildiği üzere, söz konusu iddialar hakkında Çorum Belediye Başkanlığımız ve Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından daha önce kapsamlı açıklamalar yapılmıştır. Bu nedenle tekrar aynı konu üzerinden polemik yaratmak iyi niyetten uzak bir tavırdır.

Bu vesileyle, konunun muhataplarına çağrımız nettir: Ellerinde bilgi, belge veya somut bir dayanak varsa, bunu kamuoyunu meşgul etmek yerine doğrudan adli mercilere iletmeleri en doğru yoldur. Aksi halde bu tarz yaklaşımların hiçbir hukuki ve ahlaki karşılığı yoktur.

Ayrıca; şehrimizin bilimsel ve kültürel gelişiminde önemli rol üstlenen Hitit Üniversitesi, hepimizin ortak değeridir. Son dönemde yaşanan asılsız ve yersiz tartışmaların, üniversitemizin kurumsal itibarını zedelediği, gelişim sürecini sekteye uğrattığı ortadadır. Bu tür girişimlerin Çorum’a hiçbir katkısı olmadığı gibi, aksine şehrimizin marka değerini düşürdüğü açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Hitit Üniversitesi başta olmak üzere Çorum’un tüm ortak değerlerine sahip çıkılması gerektiğine inanıyor; bu değerlere zarar verecek her türlü yaklaşımın karşısında duracağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Belediyesi Grup Başkanlığı olarak bir kez daha ifade ediyoruz ki; hiçbir usulsüzlüğe göz yummayacak, kimden gelirse gelsin her türlü yanlışın karşısında durmaya devam edeceğiz.

Cumhur İttifakı Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediye Başkanlığımızın ilgili tüm organlarına olan güvenimiz tamdır. Mevcut gündemde de aynı kararlılıkla, her türlü yanlışa karşı gereğini yapacaklarına yürekten inanıyoruz.”