MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum’da inşaat projelerinde usulsüzlük iddiaları üzerine yapı performans analizlerinin gerçekleştirildiği Hitit Üniversitesi Yapı Malzemeleri, Zemin ve Ulaştırma Laboratuvarı'nı inceledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Arslan Kaynar, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yağmur Çırak ve il başkan yardımcıları ile birlikte Hitit Üniversitesi Yapı Malzemeleri, Zemin ve Ulaştırma Laboratuvarı'na gitti.

HÜBTÜAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Hasan Baylavlı'dan detaylı bilgi alan Çıplak, şöyle dedi:

“Hitit Üniversitesi Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarı, yaklaşık 15 yıldır başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Laboratuvar, bünyesindeki tüm ana bilim dalları için gerekli altyapıyı sunmakta ve yerinde yapılan gözlemlerle bu durum doğrulanmaktadır. Ayrıca, 2023 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi'ne sahip olan bu laboratuvar, birçok teknik üniversitenin dahi sahip olmadığı bir altyapıya sahiptir.

Hitit Üniversitesi Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarı’nın çalışanlarına ve değerli hocalarımız Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ile Dr. Hasan Baylavlı’nın mesleki ve akademik tecrübelerine son derece güveniyoruz. Bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerini, vatandaşlarımızın lehine olacak her türlü konuda yanlarında olacaklarını belirttiler. Ayrıca, hemşehrilerimizin bilgi kirliliğine itibar etmemeleri gerektiğini özellikle vurguluyoruz.”

Ziyaret sırasında, Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve Dr. Hasan Baylavlı tarafından 6 Şubat Depremi'nde Adıyaman’da yıkılan yaklaşık 1500 yapının demir ve beton testlerinin Hitit Üniversitesi Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarı tarafından gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, HÜBTÜAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Hasan Baylavlı'ya bilgiler ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.