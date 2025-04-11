Midiler voleybolda Çorum şampiyonlarının mücadele edeceği grup merkezleri açıklandı.

Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 9-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Milli Eğitimspor kız takımı Kastamonu, erkeklerde ikinci olan Çorum Belediyespor ise Çorum’da yapılacak müsabakalarda finallere gitmek için mücadele edecek.

9-11 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak olan grup maçlarında Çorum Milli Eğitimspor ile birlikte Kastamonu, Çankırı ve Ankara ikincisi mücadele edecek. Aynı tarihlerde Çorum’da yapılacak olan grup birinciliğinde ise Çorum ikincisi Çorum Belediyespor ile birlikte Ankara dördüncüsü, Tokat ikincisi ve Ordu birincisi mücadele edecek. Bu grup maçları sonunda birinci olan takımlar İzmir’de yapılacak finallerde mücadele edecek.

Erkeklerde şampiyon olan Çorum Gençlikspor takımı 24-30 Haziran tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan festivalde mücadele edecek.