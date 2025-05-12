Milletvekili seçildiği günden bu yana Çorum'un sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirerek Çorum halkının takdirini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, bir yandan da halkla iç içe olarak vatandaşların sorunlarını dinliyor.

2 yılda gezmedik köy bırakmayan Tahtasız, köy halkının sorunlarını kamuoyuyla paylaşarak sorunların çözümü için TBMM'de gündem oluşturuyor.

Tahtasız, hafta sonunu yine köylere ayırdı.

Tahtasız yağmur duası için hafta sonunda Saraylı, Hamamlıçayköy, Yenihayat köyü, Pınarçay köyü, Yaydiğin köyü, Büyük Keşlik köyüne giderken, Ertuğrul köyünde de Hıdırellez şenliğine katıldı.