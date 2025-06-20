İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Aile ve Oyun” temasıyla okul öncesi eğitim şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte öğrenciler doyasıyla eğlendiler.

Şehitler Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şenlikte Sevgi Anaokulu, Buharaevler Anaokulu, İkbalevler Anaokulu, İpekli Bağlar Anaokulu, Ulukavak Anaokulu, Mimar Sinan Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Karşıyaka Anaokulu, Çiğdem Anaokulu ve Toki Nasreddin Hoca Anaokulu öğrencileri orf ritim müzik etkinliği, davul ritim etkinliği, Anadolu ateşi halkoyunları ve çorum çocuk tiyatrosu müzikal gösterisi yaptılar.

Şölenden sonrada öğrenciler geleneksel oyunlar parkurunda halat çekme, çuval yarışı, yağ satarım bal satarım oyunu, sportif koordinasyon parkuru ve su oyunları oynadılar.

Ayrıca atölye çalışmalarında kitap ayraçları, çim adam ve boncuk bileklik, oyuncak kodlama, akıl oyunları, su deneyi ve yüz boyama etkinlikleri de öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan şölende öğrenciler doyasıya eğlendiler.

İkramların da yapıldığı etkinlik “Çevre ve Küresel Isınma” temalı açık hava sinema gösterinin ardından sona erdi.