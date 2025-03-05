Çorum güreşine başlattığı alt yapı çalışmaları sonunda yeni isimler kazandıran Milli Eğitimspor kulübü alt yapısını yeni bir antrenörle güçlendirdi.

Yasin Bolat ve Serdar Çatal yönetiminde başarılı çalışmalara imza atan Milli Eğitimspor kulübü halen Hitit Üniversitesi Spor Yüksek Okulunda eğitim hayatını sürdüren Türkiye ikincisi milli güreşçi Efe Eraslankılıç ile anlaştı.

Kulüp güreş antrenörleri Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında antrenör Yasin Bolat alt yapı çalışmalarında daha aktif olmak adına teknik ekibe dahil olan Efe Eraslankılıç ile birlikte daha başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirterek destekleri için Çağlar’a teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da güreş branşındaki başarılı çalışmaları ile ilimizi ve ülkemizi yeni pehlivanlar kazandıran Milli Eğitimspor’un büyümeye devam ettiğini belirterek Efe Eraslankılıç’a yeni görevinde başarılar diledi.