Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarının evindeki ilk maçında Sorgun Belediyespor’a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak ikinci yarıdaki kötü gidişi sürdürdü.

İkinci yarının ilk maçında Çankırı deplasmanında 3-0 mağlup olan Mimar Sinanspor ligin ilk yarısında 1-0 yendiği Sorgun Belediyespor önünde maça tutuk başladı, İlk yarıda rakibi önünde pozisyon bulmakta zorlanan Mimar Sinanspor ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Mimar Sinanspor özellikle kanatlardan getirdiği pozisyonlarla gol aradı.

Bu ataklarda son vuruşlarda başarılı olamayan Mimar Sinanspor maçın uzatma dakikalarında yüklendiği anda savunmadan hızlı çıkmak isterken kaptırdığı topla arka direğe yapılan ortada Mustafa Akkuş kafa ile topu köşeden ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.