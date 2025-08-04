Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali’nde Türkiye’nin dört bir yanından dünyanın merkezine gelen iki tekerlek sevdalıları adeta Çorum’u salladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB desteği ile Çorum Barajı’nda gerçekleştirilen festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da motor tutkunları Çorum’da buluştu.

İlk olarak TSO Fuar Alanı’nda bir araya gelen daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu atan ve ardından Çorum Barajı’nda buluşan motor tutkunları baraj çevresinde renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla ve büyük coşku içinde geçen festivalde iki tekerlek sevdalısı motor tutkunları Çorum’da unutulmaz anlar yaşayarak, aralarındaki dostlukları pekiştirdi.

Festivale; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oğuzlar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Kabalak, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Cevizci, motosiklet kulüplerinin başkanları ve binlerce motor tutkunu katıldı.

Çorum’un tanıtımına katkı sunan festivalde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ve katılımlarından dolayı kulüp başkanlarına ödül ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Emine Şanoğlu’nun muhteşem sesiyle eğlencenin doruk noktaya çıktığı festivalde DJ performansları ise tam not aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar vur patlasın çal oynasın eğlenen motor tutkunları için ayrıca hediye çekilişi düzenlendi.

Motor şovlarının nefes kestiği festivalde adrenalin dolu anlar yaşanırken, katılımcılara akşam yemeği, gece ve sabah çorbası ikram edildi.

Bu arada Festivalin ana sponsoru Quick Sigorta yetkili ve personelleri de unutulmadı. ÇESOB Başkanı Recep Gür katkılarından dolayı Quick Sigorta yetkili ve personellerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve ÇESOB Başkanı Recep Gür yaptıkları konuşmalarda, motor tutkunlarını dünyanın merkezi Çorum’da konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, festivalin düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ettiler.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalar ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür ederek, tüm motor tutkunlarına kazasız belasız evlerine dönmeyi diledi.

Geceyi kamp kurarak Çorum Barajı’nda geçiren motor tutkunları bir sonraki seneye buluşmak üzere Çorum’dan mutlu bir şekilde ayrıldılar.

Ayrıca jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde, katılımcılar ise jandarma ekipleri ile fotoğraf çekinmeyi ihmal etmediler.