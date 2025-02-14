Çorum İl Müftülüğü’nce "Merkez Taşra Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı "Merkez Taşra Buluşmaları" kapsamında merkez ve taşra teşkilatının arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla, din görevlileriyle bir istişare toplantısı Çorum’da gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen "Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili" konulu konferansa, Diyanet İşleri Başkanlığı I.Hukuk Müşaviri Av. Selami Açan, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Adli ve İdari Davalar Daire Başkanı Ramazan Tüzün katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, taşra teşkilatı olarak böylesi buluşmaların çok önemli olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı I.Hukuk Müşaviri Av. Selami Açan, "Dijital Dünyada Dini Değerlerin Temsili" konulu sunumunda; dijital dünyada teknolojinin dikkat edilmesi gereken hususlarına değinerek, bu konuda din görevlilerinin önderlik ve rehberlik yapmaları gerektiğini belirtti.

Program İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın konuşmacılara hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.