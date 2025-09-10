Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’i makamında ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette iki belediye başkanı, bölgesel çalışmalar ve belediyecilik hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Muhsin Dere, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Boğazkale Belediye Başkanımız Sayın Adem Özel’i makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri ve hoşsohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Başkan Adem Özel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Komşu ilçemizin belediye başkanı Sayın Muhsin Dere’yi belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İlçelerimizin gelişimi ve halkımızın refahı için iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.