Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların taleplerini anlattı.

"Muhtarsız toplum biraz zorlaşır"

Elips Haber'den Deniz Dalgıç'a konuşan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini ifade ederek, "Muhtarsız toplum biraz zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti." dedi.

"Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür"

Özünal, e-Devlet sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla muhtarlıkların işlevinin azaldığı söylemlerine ilişkin ise şunları söyledi: