Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların taleplerini anlattı.
"Muhtarsız toplum biraz zorlaşır"
Elips Haber'den Deniz Dalgıç'a konuşan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini ifade ederek, "Muhtarsız toplum biraz zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti." dedi.
"Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür"
Özünal, e-Devlet sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla muhtarlıkların işlevinin azaldığı söylemlerine ilişkin ise şunları söyledi:
Evet, e-Devlet ile vatandaşların internet üzerinden evraklarını alması kolaylaşmıştır. Ülkemiz çağdaş dünya standartlarına geliyor. Her şey ikametgah kağıdı, nüfus cüzdanı sureti değildir. Muhtarın başka asli görevleri vardır. Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür.
"Muhtarlara yeşil pasaport verilsin"
Muhtarların taleplerini de sıralayan Özünal, dikkat çeken taleplerde bulundu.
Muhtarlara yeşil pasaport verilmesi gerektiğini söyleyen Özünal, şu ifadeleri kullandı:
Tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor. Bilgisayarını koyuyor. Teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Yok. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin.