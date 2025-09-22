Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Işığın Hikayesi: Antik Çağdan Günümüze Aydınlatma Sanatı” isimli sergi bugün Çorum’da sanatseverlerle buluşacak.

Müze Müdürü Metin Çakar, yaptığı açıklamada, serginin Cumhuriyetin 102. yılına yakışır bir etkinlik olduğunu belirterek, “Geçmişten günümüze aydınlatma kültürünü ve ışığın serüvenini gözler önüne serecek bu özel sergiyi Çorumlularla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Metin Çakar, müzede saat 14.00’te yapılacak açılış törenine tüm sanatseveri davet etti.