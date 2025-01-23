Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin davada toplamda 4 sanığa 3 ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası verilmişti. Kamuoyunda yakından takip edilen cinayete ilişkin tüm detaylar yüzlerce sayfalık gerekçeli kararda açıklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayet sonucu öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

4 SANIĞA CEZA YAĞDI

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

950 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR!

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararı yazımı saatlerce sürdü. Karar metninin 950 sayfa olduğu ve Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtiliyor.