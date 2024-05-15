Çorum'un Bayat ilçesi ve 28 köyün 100 yıllık su problemi bir türlü çözüme kavuşturulamıyor.

İlçenin su sorunun çözümü için Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi 5 Aralık 2023 tarihinde geçici kabulü yapılarak ana isale hattı ve arıtma tesisi devreye alındı ancak edinilen bilgilere göre içme suyu isale hattından faydalanacak köylere ait isale hatları bir türlü yapılmadı.

İsale hattının yapılması için Özel İdare'ye dilekçeli başvuruda bulunan köy muhtarları ve sakinleri, gelen cevapla bir kez daha şoka uğradı.

Özel İdare'den yapılan açıklamada köylere ait isale hattı projesinin yapılması için yeterli ödenek ayrılmadığı ve yatırım programına alınmadığı için gerekli çalışmaların başlayamadığı belirtildi.

Köy sakinleri en temel ihtiyaç olan su probleminin çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.