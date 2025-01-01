Ahlatcı Çorum FK, Yozgat Bozokspor’a Sportif Direktör oldu.

Çorumspor alt yapısından yetişen ve bir çok kulüpte profesyonel futbol oynadıktan sonra aktif futbolu bırakan Nedim Köseoğlu iki sezondur Çorum FK’da izleme komitesinde görev yapıyordu.

1984 Çorum doğumlu Nedim Köseoğlu Hitit Gençlikspor’un ardından Çorumspor’da 2003 yılında profesyonel olduktan sonda Dardanelspor, Kahramanmaraşspor, Yeni Malatyaspor, Tarsus İdman Yurdu, Batman Petrolspor, Amedspor, 2013-14 sezonunda Çorum FK ve ardından Sakaryaspor’da profesyonel futbolu bırakan Nedim ardından amatör olarak Çubukspor, Çankırı K, Sungurlu Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Çorumspor ve son olarakta Mimar Sinanspor takımlarında forma giydikten sonra Çorum FK’da futbolcu izleme heyetinde görev yapıyordu.