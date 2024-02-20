Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı taşıt istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Çorum’da 2023 yılı Aralık ayında 197 bin 11 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024’ün ilk ayında 198 bin 280’e yükseldi.

Ülke genlinde Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %53,1'ini otomobil, %28,2'sini motosiklet, %12,6'sını kamyonet, %2,4'ünü kamyon, %2,1'ini traktör, %1,0'ını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %111,7, minibüste %109,9, özel amaçlı taşıtta %70,8, otobüste %47,2, kamyonette %39,9, otomobilde %25,6 artarken traktörde %50,5 ve motosiklette %21,1 azaldı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %71,5, otobüste %62,1, motosiklette %48,4, özel amaçlı taşıtta %42,4, otomobilde %39,2, kamyonette %8,4 ve kamyonda %0,6 artarken traktörde %26,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 28 milyon 951 bin 792 oldu.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %53,0'ını otomobil, %17,8'ini motosiklet, %15,6'sını kamyonet, %7,6'sını traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Çorum’da 2023 Aralık ayında 197 bin 11 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 yılının ilk ayında 198 bin 280’e yükseldi.

Bu araçlardan 91 bin 385’i otomobil, 2 bin 470’i minibüs,1000’i otobüs, 24 bin 297’si kamyonet, 6 bin 029’u kamyon, 26 bin 033’ü motosiklet, 46 bin 604’ü traktör, 462’si ise özel amaçlı araçlardan oluştu.

Yine Ocak ayında trafiğe kayıt araç sayısı Samsun’da 457 bin 291, Tokat’ta 218 bin 722, Amasya’da ise 142 bin 430 oldu.