Ahlatcı Çorum FK alt yapısından yetişen ve son olarak Viranşehir Belediyespor forması giyen kaleci Nurullah Yıldırım ligin ikinci yarısı i için Yozgat Belediye Bozokspor ile anlaştı.

2004 Çorum doğumlu Nurullah Yıldırım 2015 yılında Çorum FK alt yapısında futbola başladı ve 2022 sezonuna kadar kırmızı siyahlı takımın alt yapısında forma giydi.

Bir sezon Niksar Belediyespor’da oynayan Nurullah Yıldırım bu sezon başında Viranşehir Belediyespor’da ilk profesyonel imzayı attı.

Nurullah Yıldırım transferin son gününde Sportif Direktörlüğünü Nedim Köseoğlu’nun yaptığı Yozgat Belediye Bozokspor ile anlaştı.

Bozokspor, Nurullah Yıldırım ile birlikte forvet Mahmut Yiğit Türkmen’i kadrosuna kattı.