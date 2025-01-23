Çorum Hitit Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çerikci ve bazı oda başkanları Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ı ziyaret ederek Türkiye Güreş Federasyonu yönetim kuruluna seçilmesinden dolayı kutladılar.

Ziyarette Çerikci’ye eşlik eden Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Yağbat’a Güreş Federasyonundaki görevi nedeni ile hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Çorum Belediyesi’nin gençleri spora yönlendirmek için büyük yatırımlara imza attığını ifade eden Çerikci, Çorum’un sporla anılan bir şehir haline getirmek için büyük çabalar sarf edildiğinin farkında olduklarını söyledi.

Çorum’un güreşte çok önemli bir noktaya geldiğine işaret eden Çerikci, son olarak Süper Ligde ikinci olan Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü güreşçilerini de tebrik etti.

Çorum Belediyesi’nin sporun her dalına büyük destek verdiğini dile getiren Çerikci, başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı ise Yağbat, Çerikci ve Oda başkanlarına iyi dilekleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)