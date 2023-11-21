Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psiko-sosyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan eğitmen tutuklandı.

5 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda görevli bir eğitmen, 14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli G.R.U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın takipçisi olunduğunu bildirdi.

"YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Süleymancıların yurdunda istismarı 5 erkek çocuğu anlattı. İstismarcı eğitmen serbest bırakıldı' şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psiko-sosyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir." denildi.

TUTUKLANDI

Bugün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınan G.R.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)