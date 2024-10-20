Çorum Belediyesi Gençlik Meclisi ve Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Kemal Öz Gıda Fabrikasına gezi düzenledi.

Çorum Belediyesi Gençlik Meclisi ve Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü,

Gıda Haftası etkinlikleri kapsamında, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Kemal Öz Gıda Fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi.

Gezi sırasında mantının üretim sürecinden sofralarımıza ulaşana kadar geçen tüm aşamaları detaylı bir şekilde inceleyen öğrenciler, fabrika yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi aldılar. Gezinin sonunda ise toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

(Haber Merkezi)