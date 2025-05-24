Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Çorum Belediyesi'nin tarihi Kent Meydanı'nda kadınlara özel tahsisli bank uygulamasına yönelik tartışmalara Japonya örneği vererek katıldı.

Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Japonya’da kadınlara özel vagon yapılınca takdir edilip, gelişmişlik olarak yorumlanıyor. Biz de olunca ‘skandal uygulama’ diyorsunuz. Siz, sizden olmayan hiçbir şeyi beğenmemeye ayarlısınız.”ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin tarihi Çorum Meydanı’ndaki bazı bankların kadınlara ayrıldığını belirttiği bir video yayınladı. Aşgın’ın bu paylaşımı kısa sürede gündem olurken, bazı sosyal medya ve haber mecralarında ayrım yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterenler oldu.

Gelişmeler üzerine Başkan Aşgın yazılı bir açıklama ile tepkilere karşılık verdi.