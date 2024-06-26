Kocaeli’nde Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinde okul müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çohaç, trafikte seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Çohaç, 17 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü.
POLİS HER YERDE ARIYOR
Mahir Çoğaç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sırra kadem basan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.
EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURDU
Öte yandan, 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı