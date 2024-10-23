Okul Sporlarında yeni sezonun takım sporlarında fikstür ve gruplar kura çekimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kura çekimine Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile tertip kurulu üyeleri ve okulların beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Okul Sporları Şube Şube Müdürü Ayşe Şenyuva yeni sezonda mücadele edecek tüm okullara ve sporculara başarılar diledi.

Toplantıda futbol, futsal, basketbol, voleybol ve hentbol braşlarında grup ve fikstür kura çekimi yapıldı.