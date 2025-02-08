Okullararası Yıldızlar Tenis il birinciliğinde Çorum temsilcileri belli oldu.

Kızlarda sekiz erkeklerde ise iki okulun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları TED Koleji Spor Salonunda iki gün sürdü.

Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda Selen Taşkırdı ve Yankı Çöp’lü kadrosu ile mücadele eden Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu, erkeklerde ise Mustafa Seçer, Mehmet Seçer ve Ahmet Özcan’lı kadrosu ile TED Koleji şampiyon oldular. Kızlarda Özel Bilgi Koleji ikinci, Bahçeşehir Koleji üçüncü ve TED Koleji dördüncü oldu. Erkeklerde ise ikincilik kürsüsüne Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu çıktı.

Müsabakalar sonunda birinciliği kazanan okullar ilimi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.