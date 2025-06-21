28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gruplarda dördüncü hafta maçları bugün ve yarın oynanacak beş maçla tamamlanacak.

Turnuvada bugün Kırmızı Grupta üç maç oynanırken yarın ise beyaz grupta iki maçla dördüncü hafta heyecanı tamamlanacak.

Kırmızı Grupta bugün Mimar Sinan sahasında saat 18’de oynanacak ilk maçta Asal Mühendislik ile Bi Kitapevi takımları karşılaşacak. Grupta oynadıkları ilk üç maçta topladıkları 6’şar puanla üçüncü ve dördüncü sırada bulunan iki takımın bu maçında kazanan çeyrek final için avantaj yakalayacak. kaybeden ise umutlarını son maça bırakacak.

Saat 19.30’da başlayacak ikinci maçta Ata-Ser Yapı İnşaat ile CNR Elektirik takımları karşılaşacak. üç maçta iki galibiyet ve 6 puan ve averajla lider durumda bulunan CNR Elektirik grupta henüz puanı olmayan Ataser Yapı karşısında maçın mutlak favorisi olarak görülüyor.

Bugünün son maçında ise saat 21’de 6 puanla ikinci sırada bulunan Kokoreççi Uğur takımı ile 3 puanla beşinci sırada bulunan ÇRM İlk Adım Gıda takımları karşılaşacak.

Kokoreççi Uğur bu maçı kazanması halinde çeyrek finali büyük ihtimalle garantileyecek. ÇRM İlk adım gıda ise umutlarını son maça taşımak için bu maçı mutlak kazanmak istiyor,

Beyaz grupta ise dördüncü hafta maçları yarın oynanacak.

Saat 18’de ilk maçta iki maçta üç puanla üçüncü sırada bulunan Er Yap İnşaat ile üç maçta bir galibiyet ile dördüncü sırada bulunan Kalehisar Kardeşler İveco takımı umutlarını son maça tışamak için bugün mutlak kazanmak istiyor.

Dördüncü haftanın son maçında ise saat 19.30’da grupta ilk iki sırada ve kayıpsız devam eden iki takım Kurt Elektirik ile Es Bilişim takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grupta liderliği garantileyecek.

HAKEMLER AÇIKLANDI

İl Hakem Kurulu bugün ve yarın oynanacak Orta Kuşak maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:;

ÇRM İlk Adım Gıda- Kokoreçci Uğur: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Merve Esen, Edanur Dölkeleş. ATA Ser yapı- CNR Elektirik: Ömer Soytemiz, Sultan Sol, Emine Dişli. Asal Mühendislik- Bİ Kitapevi: Atahan Demir, Efe Ataç, Güler Karabörk. Es Bilişim- Kurt Elektrik: Abdullah Enes Gökgüney, Zehra İşeri, Yunus Emre Yeşil, Er Yap İnşaat- Kalehisar Kardeşler İveco: Serhat Doğan, Serhat Emin Arduç, Hamide Nur Coşkun.