Okul Sporları Oryantiring İl Birinciliği Çorum'un Bayat ilçesinde yapıldı.

Bayat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yarışmaya Bayat'ın yanı sıra Çorum merkez ile Alaca ve Osmancık ilçelerindeki okullardan öğrenciler katıldı.

Toplam 154 sporcunun katıldığı il birinciliğinde Bayat okulları tüm kategorilerde birinciliği kazandılar.

Yarışmada genç erkek ve genç kız A ve B kategorilerinde Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi, yıldız erkekler kategorisinde Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu, yıldız kızlar kategorisinde Osmancık Lemiya Rıfat Göbel Ortaokulu, küçüklerde ise kız ve erkeklerde Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu takım halinde birinci oldu.

Genç erkekler A kategorisinde ferdi sıralamada Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Abdulkadir Deve birinci Ömer Karakurt ikinci Alaca Şehit Mehmet Kocakapa Fen Lisesi’nden Salih Erdem Önem üçüncü Hasan Sönmez ise dördüncü oldu.

Genç Erkek B kategorisinde ise Çorum TED Anadolu Lisesi’nden Toprak Bayaran birinci Bayat Şehit osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Ömer Çilek ikinci Ahmet Görgülü üçüncü Berat Köse ise dördüncü oldu.

Genç Kız B kategorisinde Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Merve Şahin birinci Sude Göken ikinci İlayda Betül Ünlü ise üçüncü oldu. Genç Kız A takegorisinde Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi7nden Dilek Bel birinci Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Dilek Burcu Şahin ikinci aynı okuldan Ecrin Can üçüncü Hacite Berin Köroğlu ise dördüncü oldu.

Küçük erkekler kategorisinde Yavruturna Ortaokulu’ndan bulut Sağlam birinci Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Yiğit Ali Aksu ikinci Yavruturna Ortaokulu’ndan Kaan Şen üçünü Bayat Mehmet Akif ersoly Ortaokulu’ndan Mustafa Berat Alıcı dördüncü oldu. Küçük kızlarda Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Öykü Zeynep Deniz birinci Yavruturna Ortaokulu’ndan Zelnep Duru Karaoğlu ikinci Bayat Mehmet Akif Ersoy’dan Hatice Kübra Güngör üçüncü Osmancık Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ndan Zümra İlçen Akça dördüncü oldu.

Yıldız kızlarda Yavruturna Ortaokulundan Asya Özcan birinci Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Elif Eylül Soruk ikinci Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Ecrin Ebrar Doyran ve Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Şeyma Türkel dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Bayat Hasan Çelebi İHO’dan Beytullah Keleş birinci aynı okuldan Ömer Bedirhan Koca ikinci Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ndan Eymen Bera Çalı üçüncü Bayat Hasan Çelebi İHO’dan Recep Yakuh Memiş dördüncü.

Yarışmada dereceye giren okul ve sporculara kupa ve madalyaları Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkan Vekili Adem Özgen ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu tarafından verildi.