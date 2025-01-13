Türkiye genelinde Flor Curling il birinciliği ilk kez bir ilçede gerçekleşti.

Osmancık Floor Curling’de elde ettiği başarı ile bu branşta söz sahibi konumda olduğunu bir kez daha gösterdi. Osmancık’lı gençlerin büyük ilgi gösterdiği floor curlingde Osmancık’lı öğrenciler kupalara ambargo koydular.

Müsabakalar sonunda Osmancıklı okullar şu başarıları elde etti: İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Karma Takımı: Çorum İl 1.si15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Erkek Takımı: Çorum İl 1.siİsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Kız Takımı: Çorum İl 2.si. Bu başarılarla Osmancık, Çorum’da floor curling sporuna damgasını vurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 2025 yılına bu güzel başarılarla başlamanın gurur verici olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:“Osmancık’ın eğitimde ve sporda yükselen başarı grafiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu önemli organizasyon, hem sporun yaygınlaşması hem de gençlerin yeni branşlarda kendilerini göstermesi açısından Osmancık için bir dönüm noktası oldu. İlçenin bu alandaki liderliği, ilerleyen yıllarda daha büyük başarıların habercisi olarak görülüyor.