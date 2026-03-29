Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencileri, “Okur-Yazar Buluşmaları” etkinliği kapsamında yazar Nurcan Kocaman ile bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, birlikte okudukları kitabı değerlendirerek okuma kültürü üzerine verimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Programda öğrenciler, okuma alışkanlığının bireysel gelişimdeki önemine dair görüşlerini paylaşırken, Kocaman da yazarlık serüveni ve kitap okumanın hayatımıza kattığı değerler üzerine samimi bir sohbet yaptı.

Etkinlik sonunda yazar, öğrencilerin kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yetkililer, Millî Eğitim Bakanlığı vizyonu doğrultusunda düzenlenen bu tür etkinliklerin, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, okuyan, düşünen ve yazan nesiller yetiştirme hedefiyle çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.