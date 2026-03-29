Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçilen Ercan Şanal’a yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çorumlu hayvan yetiştiricilerinin sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyarette ayrıca devletin küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sağladığı destekler masaya yatırıldı, desteklerin artırılması talebinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Ercan Şanal, Ziraat Odası ile her zaman yakın ilişkiler kuracaklarını ifade ederek, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve oda yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyarette Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Zeki Aydaş da hazır bulundu.