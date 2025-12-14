Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Pazarı etkinliğine katıldı.

Öğrencilerde yerli malı kullanım bilincini artırmak ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan ürünler ile Osmancık’a ait coğrafi tescilli ürünler satışa sunularak ziyaretçilere tanıtıldı.

Kaymakam Duman, stantları gezerek öğrencilerden ve velilerden ürünler hakkında bilgi aldı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.