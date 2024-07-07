İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetimlerine devam ediyor. Ekipler bu sefer otellerde denetim yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin yaptığı açıklamada, Bakanlığın talimatı ile gıda toplu tüketiminin yapıldığı otellerde denetimleri sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Göktekin, "İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlileri, otellerde asgari teknik ve hijyenik şartların kontrolünü, gıdaların muhafaza koşullarını, zorunlu personelin bulunup bulunmadığını ve gerekli görüldüğünde riskli ürünlerden numune alma çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmektedir" dedi.

Bu denetimlerin, halk sağlığını koruma ve tüketicilere güvenli gıda sunma amacı taşıdığını vurgulayan Göktekin, otellerde yapılan denetimlerin özellikle yaz sezonunda yoğunlaştırıldığını ve herhangi bir ihmalin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, denetim sonuçlarının düzenli olarak raporlandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını kaydeden Göktekin, “Amacımız, misafirlerimizin hijyenik şartların en üst düzeyde olduğu ve güvenilir gıda tükettikleri ortamlarda konaklamalarını sağlamaktır” dedi.

“Yediğine içtiğine dikkat et güvenilir gıda tüket” sloganıyla halkımızı tükettiği gıdalar konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Göktekin, tüketicilerin karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda Alo174 Gıda Hattına ihbarda bulunmalarını isteyerek, ekipler tarafından bu ihbarlara ivedilikle cevap verildiğini ve çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirtti. (Haber Merkezi)