Bilindiği üzere 6331 Sayılı Kanuna göre 1 Ocak 2025 itibariyle çalışanı olan tüm işletmelere iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti alma zorunluluğu getirilmişti.

Bu yeni dönemde oto sanayici esnafının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak adına Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçiriyor.

Dernek, şehrin önde gelen OSGB firmalarından Çözüm OSGB Hizmetleri ile yaptığı protokol sayesinde oto sanayici esnaflara ücretsiz İSG danışmanlığı sunacak. Bu hizmetle birlikte esnaflar, İSG ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak, doğru bilgiye ulaşma fırsatı bulacak.

Projenin en dikkat çekici unsurlarından biri tam da bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bu dönemde oto sanayici esnafın İSG konusundaki soru ve sorunlarını WhatsApp hattı üzerinden doğrudan iletebilecek olmaları.

7/24 aktif olacak bu hat sayesinde esnaflar, hem zaman kaybetmeden hem de herhangi bir masraf yapmadan uzman görüşüne erişebilecek. İş güvenliği standartları, yeni yasal zorunluluklar ve işletmelerin almak zorunda olduğu önlemler gibi konularda en doğru bilgiye ulaşma fırsatı bulacaklar.

Protokol kapsamında sadece bireysel danışmanlık değil, aynı zamanda toplu eğitim toplantıları da düzenlenecek. Bu toplantılarda birden fazla işletmenin çalışanları bir araya gelerek, İSG konularında bilgilendirilecek. ÇOSAD, bu eğitimlerin oto sanayici esnaflar için hem ekonomik hem de zamandan tasarruf sağlayan bir model olacağını ifade ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, İSG'nin sadece bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda işletmeler için uzun vadede büyük kazançlar getirdiğini vurguladı.

Pehlivan, şunları söyledi: “İSG uygulamaları, iş kazalarının önlenmesiyle hem maddi hem de manevi kayıpları en aza indiriyor. Aynı zamanda çalışanların daha güvenli bir ortamda çalışması, iş verimini artırıyor. Bu nedenle İSG'yi bir maliyet değil, uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz.”

Çözüm OSGB Hizmetleri Sahibi Tugay Gökgöz de yaptığı açıklamada, İSG'nin işletmelerin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olduğunu belirterek, “İş sağlığı ve güvenliği, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda çalışanların güvenliğini ve işletmelerin devamlılığını sağlayan bir sigortadır. ÇÖZÜM OSGB olarak, oto sanayici esnafımızın her zaman yanındayız ve onların bu konuda karşılaştığı tüm zorlukları aşmalarına destek olmayı bir görev biliyoruz. ÇOSAD ile iş birliğimiz sayesinde daha fazla esnafımızın bu bilgi hattından ücretsiz olarak faydalanmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, ilerleyen günlerde Çözüm OSGB ile iş birliği kapsamında oto sanayici esnafına yeni fırsatlar sunacak müjdelerin paylaşılacağını da söyledi. Daha fazla esnafın bu hizmetlerden faydalanabilmesi için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Projenin daha geniş kitlelere ulaşması ve etkili olması için eğitim ve farkındalık çalışmalarında mülki idarecilerin desteğinin de kritik olduğunu anlatan Pehlivan, ayrıca devletin oto sanayici esnafının İSG maliyetlerini azaltacak destek mekanizmalarını artırması ve SGK aracılığı ile yürütülen İSG teşvik oranının artırılarak sürecin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği alanında yenilikçi adımlar atan ÇOSAD, bu projeyle oto sanayici esnafının ihtiyaçlarını karşılamayı ve farkındalığı artırarak daha güvenli çalışma ortamlarında daha mutlu esnaf ve çalışanlarla dolu bir sanayi ortamı hedefliyor.