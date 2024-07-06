Alaca’da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Altıntaş köyüne seyir halinde olan Muhammet Tokmak'a ait otomobil, motor aksamında meydana gelen bir arıza nedeniyle alev aldı. Alevler bir anda otomobili sardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Alaca Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.